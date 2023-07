Man (57) alsnog vervolgd voor doodslag van vrouw in Zeewolde

Twee jaar geleden werd hij nog vrijgesproken, maar nu wordt een man van 57 alsnog vervolgd voor de dood van een vrouw in Zeewolde. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer werd in 2020 aangetroffen in haar woning aan de Smaragd.