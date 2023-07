Zware regenbuien, maar soms ook zon in Nijkerk vandaag

Drugsdea­ler (29) in Amersfoort aangehou­den na slimme en ietwat onverwach­te actie van de politie

Een slimme én ietwat onverwachte actie van de politie heeft ervoor gezorgd dat een drugsdealer in Amersfoort is opgepakt. Ook is zijn woning aan de Marco Polostraat doorzocht, waarbij enkele druggerelateerde goederen werden aangetroffen.