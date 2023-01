1,1 miljoen voor ‘symboolbrug’ - zonde van het geld óf de prijs die we moeten betalen voor inclusie?

Leerling van groep 8 raakt ernstig gewond tijdens gymles, rest van de klas ziet het gebeuren

Een leerling van een Nijmeegse basisschool heeft deze week tijdens de gymles ernstige verwondingen opgelopen aan haar hoofd. Het meisje is opgenomen in het ziekenhuis en is volgens de school buiten levensgevaar, maar het is ‘afwachten hoe het zich ontwikkelt’.

