1 euro energietoeslag om crisis het hoofd te bieden: ‘De meeste klanten reageren begripvol’

‘Van een schaamflat naar een schaamvlek: Een soort Bermuda­drie­hoek op z’n Nimweegs’

Zes weken geleden keken we naar een troosteloze vlakte van beton en grind. De HAN, want op zijn/haar/hen grond stonden we, had een paar plantenbakken op het zielloze pleintje gepleurd, met daarin boompjes die, zoals alle boompjes-in-een-pot, veel water nodig hebben.

30 november