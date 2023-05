10 x Nijmeegse snackbars waar je vroeger een frietje haalde

indebuurt.nl Nieuw: de Pitabar brengt Grieks streetfood naar Nijmegen

In de bruisende Bloemerstraat in Nijmegen heeft zich een nieuwe culinaire hotspot gevestigd: de Pitabar. Als het kleine broertje van Grieks restaurant Dionysos richt deze pitazaak zich volledig op alles wat met pita’s te maken heeft. Of je nu een liefhebber bent van pitarolls, pitawraps of pitatosti’s, hier scoor je ze in alle soorten en maten.