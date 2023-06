17-jarige stak Robel dood in drukke winkelstraat: OM legt zich neer bij fors lagere straf

Verdachte (17) dodelijke steekpar­tij Plein 1944 óók verdacht van eerdere poging tot doodslag

NIJMEGEN - De 17-jarige verdachte van de dodelijke steekpartij op Plein 1944 in Nijmegen blijft vastzitten, maar is sinds eind vorige week wel uit beperkingen. De jongeman uit Nijmegen wordt verdacht van het doodsteken van de 21-jarige Robel. Op klaarlichte dag werd hij op zaterdag 17 september van achteren aangevallen en gestoken in zijn nek, temidden van winkelend publiek.