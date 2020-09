170 studenten universiteit in thuisisolatie vanwege corona-uitbraak in café

Elky Rosa Gerritsen als schipbreu­ke­ling die prima zonder maskers kan

6 september NIJMEGEN - Elky Rosa Gerritsen beent zelfverzekerd weg van haar publiek op de Dukdalven aan de Waal, op een steenworp afstand van Fort Lent. Het is het einde van de voorstelling ‘Or what you will’ die ze zondagmiddag opvoerde tijdens het uitverkochte Festival De Oversteek.