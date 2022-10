21-jarige man aangehouden die horecamedewerker (42) van fiets duwde en mishandelde in Nijmegen

NIJMEGEN - De politie heeft maandag een man (21) uit de gemeente Land van Cuijk aangehouden die ervan wordt verdacht een man (42) ernstig te hebben mishandeld in de Karrengas, in het centrum van Nijmegen. Dat gebeurde in de nacht van 16 op 17 juni.

Door tips die de politie kreeg na een uitzending van Opsporing Verzocht kon de man worden aangehouden.

De man wordt verdacht van mishandeling en openbare geweldpleging. Hij is verhoord en daarna weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in het onderzoek.

De politie heeft ook een tweede verdachte in beeld, maar kan daar in verband met diens privéomstandigheden niets over vertellen.

Uit het niets mishandeld

Op camerabeelden die in september werden verspreid, was duidelijk te zien hoe de twee verdachten een fietser ogenschijnlijk uit het niets van zijn fiets trapten en op de grond mishandelden. Even daarvoor gooide een van de mannen een geparkeerde fiets door de straat. Omstanders wisten de mishandeling uiteindelijk te beëindigen en de mannen te verjagen.

,,Het enige wat in mij opkwam was: m’n hoofd beschermen, zodat ik geen schoppen of slagen op mijn hoofd krijg”, zei het slachtoffer in het programma Bureau GLD van Omroep Gelderland. Hij was vanuit zijn werk in de horeca onderweg naar huis, toen hij belaagd werd.