250 jaar De Bruijn Wijnkopers: ‘Franse topwijnen worden steeds duurder. Gelukkig is er ook goede minder bekende wijn’

Vlaamse taferelen in Nijmegen: posters op ramen of deuren kondigen straks bouwplan­nen aan, net als in België

NIJMEGEN - Posters op deuren, ramen of op palen langs de weg die de komst van nieuwe woningen of een renovatie aankondigen: in Nijmegen is het binnenkort waarschijnlijk realiteit. Op die manier wil de gemeenteraad inwoners beter informeren over bouwplannen in hun buurt. Een primeur.

5 oktober