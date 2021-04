29 auto’s doelwit van inbrekers in parkeergarage Plein 44: bloed op de deur en opmerkelijke buit

Video Overvaller belt midden in de nacht aan, zet wapen op hoofd slachtof­fer en rooft telefoon en tablet

13 april NIJMEGEN - Een Nijmegenaar is in de nacht van maandag op dinsdag overvallen in zijn woning aan de Heeskesacker in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt. De man bleef ongedeerd, maar moest onder bedreiging van een wapen wel zijn telefoon en tablet afstaan.