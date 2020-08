300 kermisexploitanten willen in konvooi naar Nijmegen: ‘Meneer Bruls, red de kermis!’

,,Bruls moet ons komen helpen, want de nood in de kermisbranche is hoog.”



De exploitanten richten zich tot de Nijmeegse burgemeester, omdat ze hem beschouwen als de spreekbuis van alle burgemeesters in Nederland.



,,We zijn zwaar teleurgesteld in de burgemeesters. Terwijl premier Rutte zegt dat kermissen weer mogen, is 70 procent afgelast. Elke dag komen er vier of vijf afgelastingen bij. De hele kermisbranche dreigt zo naar de knoppen te gaan. Verschrikkelijk", zegt Stuy.