35 brandweerlieden bestrijden bosbrand in Malden

UPDATE Aanhoudin­gen in leerplicht­zaak Deest, kind overgedra­gen aan jeugdzorg

In de leerplichtzaak in Deest heeft de politie donderdag in België twee mensen aangehouden en een minderjarig kind overgedragen aan jeugdzorg. Het gaat waarschijnlijk om beide ouders uit Deest en hun 8-jarige zoontje die woonden in de voormalige pastorie naast de dorpskerk.