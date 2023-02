6 x verdwenen winkels in Nijmegen die je vast nog kent

Men At Work

Neonlichten, opvallende kleren en streetstyle: dat was Men At Work in een notendop. De lampen van de vestiging aan de Broerstraat gingen in 2018 definitief uit, want de keten ging failliet. Het leek even alsof er een doorstart mogelijk was, maar de onderhandelingen liepen op niets uit.

Homestock

Een bank, lamp of een bijzettafel; Nijmegenaren konden voor nieuwe meubels altijd terecht bij interieurzaak Homestock. Dat is verleden tijd, want de zaak is in 2022 failliet verklaard. Homestock startte in 2014 als een pop-upwinkel, maar groeide snel uit tot een keten. Er waren in Nederland meerdere vestigingen, onder andere in Rotterdam, Eindhoven, Breda, Nijmegen, Utrecht en Haarlem. Helaas voor Nijmegenaren was van een doorstart van het Nijmeegse filiaal geen sprake.

De Engelbewaarder

Aan de Nijmeegse Lange Hezelstraat vond je een hele lange tijd de Engelbewaarder. Na 39 jaar sloot de iconische speelgoedwinkel in 2022 definitief de deuren. Eigenaresse Yvonne nam 26 jaar geleden de winkel over van de vorige eigenaar. Het was haar grote passie. Dit jaar ging ze met pensioen en heeft ze het hele pand verkocht. Nu kan je in de winkel terecht voor allerlei delicatessen van Pater Deli.

Miss Etam

Miss Etam was voor veel Nijmegenaren een vaste stop bij het shoppen. In de zaak werd dameskleding in veel maten verkocht. Dat was niet anders bij het filiaal in de Broerstraat in Nijmegen. Helaas voor de vaste klanten ging het niet goed met FNG Groep, waar Miss Etam onder viel. In 2020 viel het doek voor het kledingmerk. Daarna werd het wel overgenomen, maar ging het als webshop verder.

DIDI

Weet je nog dat DIDI in de Passage Molenpoort was gevestigd? Daar kwam een paar jaar geleden verandering in. DIDI hield het hoofd niet boven water en verdween uit het straatbeeld. Je kunt de kleding van het merk wel online kopen.

Van Dalen

Begin vorig jaar stond het pand van schoenenwinkel Van Dalen in de Burchtstraat ineens leeg. Een woordvoerder van het schoenenmerk liet destijds weten dat de winkel in februari 2022 sloot en niet meer op een andere plek in onze stad terugkomt. “Van Dalen heeft sinds kort een nieuwe strategie waarbij we ons meer gaan richten op online verkoop,” aldus de woordvoerder.

