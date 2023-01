6000 euro in drie dagen tijd opgehaald voor rolstoelbus van Amber (16): ‘Doet ons erg goed’

MET VIDEO Vrij bewegen bij de Voetbal BSO in Alverna. Twee uitjes in drie jaar? ‘Dat doen wij in één week’

ALVERNA - Het is even snel een koekje eten en wat drinken in de kantine. Daarna rennen de kinderen naar buiten: voetballen! De Voetbal BSO van Roy de Haan (37) is razend populair. Voetbalvereniging Alverna is de vierde en nieuwste locatie. ,,We hebben veel overstappers van 8, 9 jaar.”

10:08