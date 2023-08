70 vaten met drugsafval gedumpt in de buurt van Malden: derde keer in korte tijd

Nieuw elektrisch veer in de vaart tussen Niftrik en Ravenstein

Met de fiets op een dieselpont stappen. Lekker duurzaam bezig, maar toch tussen de rookpluimen en lawaaierige motoren. Dat hoeft vanaf 30 augustus niet meer als je van Niftrik naar Ravenstein wilt reizen. Dan wordt het nieuwe elektrische veer van recreatiemaatschappij Uiterwaarde in gebruik genomen. Daarmee wordt de in 2011 in de vaart gekomen dieselpont Vice Versa vervangen.