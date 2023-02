850.000 euro steun voor clubs in nood: Nijmegen zei het niet te hebben, maar het blijkt er al weken te zijn

Het geld vanuit het Gelderse Winterfonds is op 5 december al overgemaakt naar Nijmegen, zegt een provinciewoordvoerder. Dat fonds is bedoeld als steun voor sportclubs, instellingen en kleine ondernemers die worstelen met hoge energierekeningen.

Wethouder John Brom (Stadspartij) wekte tijdens een politieke avond twee weken geleden nog sterk de indruk dat Nijmegen het geld nog niet binnen had. De aanvraag ervan lag nog bij het ambtenarenapparaat, meldde hij op 18 januari. ,,Die is nu in behandeling, er liggen nog vragen”, zei Brom. ,,Dat wil niet zeggen dat we er niet mee gaan werken. We gaan ervan uit dat we het geld zullen ontvangen.”