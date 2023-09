9 x dit herken je als je in Nijmegen gestudeerd hebt

Chauffeur rijdt lantaarn­paal uit de grond in Groesbeek

Aan de sporen te zien was het een vrachtwagen. De chauffeur daarvan heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de Nieuwe Drulseweg in Groesbeek een lantaarnpaal uit de grond gereden. Netwerkbeheerder Liander heeft zondag de stroom afgesloten.