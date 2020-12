Aan bloed al snel te zien of iemand erg ziek gaat worden door een coronabesmetting

Dat blijkt uit internationaal onderzoek dat onder leiding van het Radboudumc in Nijmegen is uitgevoerd. Voor de studie, uitgevoerd in elf ziekenhuizen, werden al meteen bij opname bloedmonster afgenomen en onderzocht. Een coronabesmetting gaat gepaard met specifieke veranderingen in bloedcellen die te meten zijn. Door die veranderingen te meten, is het verloop van de ziekte goed te voorspellen, blijkt nu. Hoe meer afweercellen actief zijn, hoe ernstiger het ziekteverloop zal zijn. Bewezen is nu dat met tot wel 93 procent zekerheid is in te schatten hoe ernstig ziek iemand zal worden.

Beschikbaarheid van bedden

Het onderzoek werd gedaan omdat de onderzoekers wilden weten of is te voorspellen of een opgenomen coronapatiënt zo ernstig ziek zal worden dat behandeling op intensive care nodig is. Dat is fijn om te weten, omdat dan bijvoorbeeld daar met de beschikbaarheid van bedden op de ic-afdeling rekening mee gehouden kan worden. Als je al weet dat je een patiënt in huis hebt die er waarschijnlijk naartoe zal moeten, kun je zo nodig andere (potentiële) ic-patiënten verplaatsen naar andere ziekenhuizen waar bijvoorbeeld nog meer plaats is.



Voor het onderzoek zijn de gegevens van 982 volwassen patiënten in elf verschillende ziekenhuizen in heel Europa onderzocht. Volgens internist-infectioloog en hoofdonderzoeker André van der Ven is de bloedbeeldbepaling volledig geautomatiseerd, goedkoop, onmiddellijk beschikbaar ‘en één van de meest aangevraagde laboratoriumbepalingen in de hele wereld’. Het wordt standaard gedaan bij coronapatiënten die in het ziekenhuis terecht komen.



Los van het feit dat nu beter te voorspellen is of iemand ernstig ziek wordt door corona, kan het inzicht ook helpen bij het bepalen van de verdere behandeling, stelt Van der Ven.