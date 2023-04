Aantal bezwaren tegen WOZ-waarde meer dan verdubbeld in regio Nijmegen

indebuurt.nl Nieuwe zaken in Nijmegen: 11 x deze openden in het eerste kwartaal van 2023

We hebben de eerste drie maanden van het jaar er alweer ruimschoots opzitten. In die tijd openden er een hoop nieuws in Nijmegen. Van clubs tot tapasrestaurants: deze zaken zijn geopend in het eerste kwartaal van 2023 in Nijmegen.