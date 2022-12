Aantal glijpartijen valt volgens ziekenhuizen mee: ‘Code oranje heeft z’n werk gedaan’

Sigrid Kaag brengt bezoek aan Nijmegen: ‘We kunnen niet alle zorgen rond armoede wegnemen’

NIJMEGEN - ,,We hebben een historisch groot koopkrachtpakket, maar we kúnnen niet alle zorgen wegnemen.” Dat zei minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) maandag tijdens een werkbezoek aan Nijmegen. De minister ging in de Waalstad het gesprek aan met ondernemers en met financieel coaches uit de stad.

