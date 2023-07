Aantal nationaliteiten, gemiddelde leeftijd en meer: de Vierdaagse 2023 in cijfers

De kop is eraf, de eerste 32 kilometer van de Vierdaagse zitten erop: ‘De sfeer is fantas­tisch!’

De eerste dag zit erop, of bijna dan, zegt Gerard Bal van wandelsportvereniging 't Zand, en de sfeer is - hoe kan het anders - geweldig. Om 5 uur rook het in de boerderij in Nijmegen, waar Bal slaapt, al naar eieren met spek. Yoghurt met muesli erbij en het gezelschap kon van start.