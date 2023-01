Aantal winkeliers in Nijmeegse binnenstad ook onverwacht zonder stroom: ‘Ik loop veel omzet mis, jammer’

Wat wordt het in Wij­chen-Noord: meer parkeer­plaat­sen of meer groen? Of allebei?

Een parkeerplekje voor de deur? In de vogelbuurt van Wijchen-Noord is dat een probleem. Auto’s parkeren er zelfs op de stoep. Er is een tekort aan parkeerplaatsen. De VVD in Wijchen wil dat de gemeente actie onderneemt. Het college gaat ernaar kijken, maar: ,,Het is dansen op een koord.”

