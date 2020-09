Aantal zieken door bacteriën rap omlaag door handen wassen en afstand houden

Xavier is pas 18 jaar maar heeft al een eigen school in Zambia

26 september NIJMEGEN / VENRAY -Xavier Friesen haalde afgelopen schooljaar zijn diploma op het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Hij deed examen in twee profielen en slaagde voor beide cum laude. Het leren gaat de 18-jarige makkelijk af. En dus heeft hij tijd over voor andere zaken.