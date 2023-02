Aardbevingsramp raakt de Moslim Studentenvereniging diep: ‘Extra omkijken naar mensen van Turkse of Syrische komaf’

update Sinan Can en CWZ-arts zien ‘diep verdriet’ in aardbe­vings­ge­bied: ‘Nu is er niets meer te redden’

De Nijmeegse journalist Sinan Can – de stem van hulpactie Giro555 – en CWZ-arts Anne Brants zijn sinds vrijdag in het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië. ,,Met infrarood is door reddingsteams gekeken naar gebouwen en er is geconcludeerd dat er nu niets meer te redden valt. Dat is wel heel confronterend.”