Achtervolging op A73 met politiewagens en heli eindigt met ongeluk in Nijmeegse wijk

Wie is de insluiper die met de loper seniorenwo­nin­gen binnengaat? ‘Ik heb de voordeur met mijn rollator geblok­keerd’

NIJMEGEN - Seniorencomplex de Meiberg in de Nijmeegse wijk Meijhorst is in rep en roer vanwege insluipingen en het mogelijke misbruik van een loper.

24 september