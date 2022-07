Actievoerders van Extinction Rebellion zaten urenlang vastgeketend aan Nijmeegs ING-kantoor: ‘Stop met fossiel!’

update / met video Automobi­list laat fietser zwaarge­wond achter in Nijmegen: politie vindt beschadig­de auto terug

NIJMEGEN - Op de Weurtseweg in Nijmegen is ter hoogte van de kruising met de Waterstraat rond 17.00 uur een fietser aangereden door een auto. Daarbij is de fietser zwaargewond geraakt. De automobilist is volgens getuigen doorgereden. In de zoektocht naar de bestuurder heeft de politie een beschadigd voertuig op een bedrijventerrein aan de Mercuriusstraat aangetroffen. Er was niemand aanwezig bij de auto.

1 juli