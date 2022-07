Activisten ketenen zich vast bij ING-filialen in Arnhem en Nijmegen: activist in Nijmegen geboeid afgevoerd

Bij de ING aan de Jansstraat in Arnhem meldden zich even voor 13.30 uur vijf leden van Extinction Rebellion. Aan het begin van de actie zaten er drie van hen rustig binnen aan een tafel, terwijl twee anderen buiten flyers uitdeelden. Na ongeveer een halfuur begonnen demonstranten door het pand van ING te lopen. Later bliezen zij voor de deur op fluitjes en riepen zij leuzen als ‘ING, fossielvrij!’

De Arnhemse actie was rond 14.45 uur klaar. Het bestuur van ING is geïrriteerd en de politie ingeschakeld, stelde woordvoerder Etske Thie vast. ,,Je hoeft niet altijd te bezetten met een geweer en geweld”, zei ze. ,,Er zijn nu twintig filialen waar veertig medewerkers onrustig worden en bellen. En wij zeggen allemaal: we blijven terugkomen. Dat is gewoon heel vervelend.”