Advocaat eist 10.000 euro van net nieuwe secretaresse die ‘na intimidatie’ benen neemt: ‘Dit is pure pesterij’

De dan 24-jarige Nijmeegse heeft kort daarvoor per direct, in december 2019, ontslag genomen. Ze zegt niet langer in dienst te willen blijven omdat ze zich ‘onveilig’ voelt op de werkvloer. ,,Hij had geregeld woede-uitbarstingen, noemde een collega ‘trut’, een vrouwelijke cliënt noemde hij nadat ze vertrokken was vanwege haar uiterlijk ‘slet’. Hij zei over een studente die belde voor een stageplek: ‘Is ze lekker? Dan mag ze hier wel komen werken!’”