Afscheidscadeau van 3000 euro: één keer is ‘Appie’ niet de pakketbezorger, maar de gelukkige ontvanger

Nijmegen blijft ‘Havana aan de Waal’ en derde ‘meest linkse gemeente’ van het land

13 april NIJMEGEN - Minder GroenLinks, meer D66, zo luidde de verkiezingsuitslag in Nijmegen. Is de stad daarmee iets rechtser geworden? Nee hoor, stellen onderzoekers van de Radboud Universiteit: Nijmegen is, na Amsterdam en Saba, nog steeds de derde ‘meest linkse gemeente’ van Nederland. En zelfs nog iets linkser dan in 2017.