Agenten in iedere hoek van Plein 1944, hekken om monumentje voor doodgestoken Robel (21)

Man (21) doodgesto­ken op terras in centrum Nijmegen, ‘had al langer ruzie’ met 17-jarige verdachte

Bij een steekincident in het centrum van Nijmegen is vanmiddag een man (21) zo ernstig gewond geraakt dat hij is overleden. De vermoedelijke dader, een 17-jarige Nijmegenaar, sloeg op de vlucht, maar meldde zich korte tijd later op het politiebureau. Hij is opgepakt op verdenking van betrokkenheid.

18 september