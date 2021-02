Agenten met bierflessen bekogeld bij beëindigen coronafeest op Nijmeegs woonwagenkamp

Geleidehonden, wapenstokken, schilden en liefst twaalf politiebusjes. Agenten haalden alles uit de kast om de illegale bijeenkomst op het Nijmeegse woonwagenkamp zaterdag te stoppen. Dat gebeurde niet zonder waarschuwing.

Alcohol, vuur en onvoldoende afstand

Overdag had de politie volgens een woordvoerder al geconstateerd dat er sprake was van een feestje op Teersdijk. ,,Veel mensen stonden bij elkaar, er werd geen afstand gehouden en er was muziek te horen.” Agenten wezen de feestvierders ervoor dat ze voor de avondklok van 21.00 uur binnen moesten zijn. ,,Mocht dat niet het geval zijn dan zou er gehandhaafd worden.”

Na het ingaan van de avondklok bleken tientallen Teersdijk-bewoners nog steeds op straat te zijn. Er brandden vuurkorven en er werd alcohol gedronken, zo zag de politie. ,,We zijn opnieuw het gesprek met die mensen aangegaan.” Toen dat niets uithaalde, besloten agenten tegen 21.30 uur in te grijpen en het feest te beëindigen. Dat ging niet zonder slag of stoot. ,,We zijn bedreigd en beledigd. Daarnaast werd er met bierflessen gegooid.”

Volledig scherm Agenten grijpen twee keer in bij een coronafeest op woonwagenkamp Teersdijk in Nijmegen. © Persbureau Heitink

Belediging en bedreiging

Drie kampbewoners zijn uiteindelijk aangehouden, maar daarmee keerde de rust niet terug op het kamp. Rond middernacht bleek nog steeds een twintigtal kampbewoners rond de vuurkorven te staan. De politie kwam terug. Doofde het vuur. En hield nóg eens drie mensen aan. De arrestanten worden verdacht van belediging, bedreiging, het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs, verzet en het overtreden van de avondklok.

Volgens Peter Vos, van de Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen, was er van een groot ‘coronafeest’ geen sprake. ,,Kampbewoners hadden gewoon wat statafels en vuurtonnetjes neergezet aan de rand van het ijs waar onze kinderen konden schaatsen. Het klopt dat er de hele dag, en ook ’s avonds, een man of dertig aanwezig waren. Ergens wel begrijpelijk. Mensen krijgen de balen van die hele coronasituatie. Ze willen ook wel eens een verzetje.”

‘Slaan en bijten’

Volgens Vos baalt de woonwagengemeenschap van het optreden van de politie. ,,Ze waren al eerder komen waarschuwen toen we bij het ijs stonden. Ik heb niet gehoord dat dat bij andere ijsbanen ook is gebeurd. Later kwamen ze echt met grof geschut. Er zijn mensen gewond geraakt door het slaan met de wapenstok en het bijten van politiehonden. Dit had anders opgelost kunnen worden. Jammer dat het zo gelopen is.”

Of er daadwerkelijk gewonden zijn gevallen bij de incidenten op het kamp, kan de politie niet bevestigen. Nijmegens burgemeester Hubert Bruls laat via een woordvoerder weten ‘het ernstig te vinden wat er is gebeurd’. De politie heeft volgens hem ‘terecht opgetreden’.

Volledig scherm De politie heeft een einde gemaakt aan een ‘coronafeest’ op woonwagenkamp Teersdijk in Nijmegen. © Persbureau Heitink