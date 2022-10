Al twee jaar een vuurwerkverbod in de regio Nijmegen, maar de overlast blijft

Onderhoud aan ‘schimmel­flats’ in Meijhorst begint volgend jaar, maar ontevreden­heid blijft: ‘Dit komt veel te laat’

NIJMEGEN - Talis gaat de schimmel, tocht en lekkages in de ‘schimmelflats’ in Meijhorst met een grootschalig onderhoud te lijf. Die begint in maart, zo heeft de corporatie bekendgemaakt. Te laat en onvoldoende, vinden sommige bewoners.

17 oktober