Albaer Hillen, kleine man met broos lichaam maar een groot hart, overleden op 62-jarige leeftijd

Superjach­ten in Nijmeegse Lindenberg­ha­ven: ‘Deze gaat voor minder dan 4 miljoen niet weg’

NIJMEGEN - Cannes aan de Waal? Met een beetje fantasie lijkt het er daar deze week wel op aan de Lindenberghaven in Nijmegen. Superjachten van miljoenen euro’s uit heel Europa die niet zouden misstaan in Cannes, Saint Tropez of Ibiza, meren er avond na avond aan.

13:58