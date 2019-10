Als er goed stikstofplan komt, stopt Johan Vollenbroek met zijn procedures

Live Luister en kijk hier naar De Staat op het Amsterdam Dance Event

17 oktober NIJMEGEN / AMSTERDAM - De Staat speelde in het verleden al op veel bijzondere plekken, maar een fietstunnel stond nog niet op het lijstje. Vanavond is het zover. Klik op de link naar Kink hierboven en luister naar het optreden van de Nijmeegse band in de passage onder het Rijksmuseum, in het kader van het Amsterdam Dance Event (ADE). Kijken kan ook, via de livestream van 3FM hieronder.