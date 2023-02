Alweer auto in fontein in Nijmegen

De vrouw reed vanaf de van Schuylenburgweg het Takenhofplein op en reed rechtdoor de fontein in. Waarom ze dat deed is niet bekend. De vrouw heeft volgens de politie niet gedronken en geen drugs gebruikt.



Een medewerker van een bergingsbedrijf moest de auto naar de andere kant van de fontein rijden, omdat zijn bergingswagen anders weg zou zakken in het natte gras. Daar tilde de berger de auto uit de fontein en sleepte hem weg.



Op de rotonde aan het Takenhofplein gebeuren regelmatig ongelukken. Zo parkeerde een automobilist zijn wagen onlangs in de bosjes, maar het gebeurt ook vaker dat auto's in de fontein belanden.