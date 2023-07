Andries hield zijn hart al vaker vast langs weg waar Wijchenaar (29) overleed: ‘Ze knallen altijd door het stoplicht’

met video Zorgen bij Vierdaagse­fees­ten: hoe blijft het grootste gratis festival in de toekomst betaalbaar?

Hoe blijven de Nijmeegse Vierdaagsefeesten in de toekomst betaalbaar? Door stijgende inkoopprijzen is het een van de zorgen van de organisatie. Met andere grote gratis evenementen, zoals Sail Amsterdam, GLOW en het Zomercarnaval in Rotterdam, broedt de stichting Vierdaagsefeesten op oplossingen.