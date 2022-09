‘Angst staat niet in mijn woordenboek’, Johan (32) en Kim (23) doen mee aan tv-show à la ‘Squid Game’

Ze doen mee aan het nieuwe SBS6-programma Een jaar van je leven , dat vanaf 4 september te zien is. Veertig deelnemers moeten in de nieuwe reality-gameshow opdrachten uitvoeren en samenleven in een loods. Via een stemming wordt telkens bepaald wie een eliminatieopdracht moet spelen. Wie het spel één jaar volhoudt en iedereen elimineert, wint één miljoen euro.

Althans, wat er over is van die één miljoen. Op de locatie in Lelystad zijn alleen basisvoorzieningen aanwezig. Met de opdrachten kunnen deelnemers geld verdienen voor aanvullingen, maar als daar even geen geld meer van over is, kunnen de deelnemers geld uit de prijzenpot halen. Die uitgaven gaan maal 25 van het te winnen eindbedrag af.