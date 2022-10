Anne-Marie Stevens opgetogen na opvoedavontuur op tv: ‘Gelukkig was het meer dan lachen om blunders’

Nijmegen krijgt 188 nieuwe schermen bij bushaltes, maar niet overal komen vernieuwde borden

NIJMEGEN - Wie de afgelopen weken in Nijmegen met de bus ging, kon de reisinformatie niet lezen via digitale schermen. Bij bijna alle bushaltes in de stad is er niks te zien op de borden, behalve ‘hier komt binnenkort reisinformatie’. Dat heeft een reden: de provincie vervangt alle schermen in de stad met nieuwe, meer geavanceerde varianten.

6 oktober