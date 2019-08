Anne uit Nijmegen maakt documentaire over haar angststoornis: ‘De echtheid van de beelden raakte me’

Ze was een kind dat veel nadacht, gevoelig en zich bewust van details. ,,Maar toen had ik er geen last van, ik was niet bang. Dat kwam pas op de middelbare school. Steeds vaker lukte het me niet om naar school te gaan. De laatste twee jaar van de havo was ik maar bij zo'n 15 procent van de lessen aanwezig.”



Dagen achtereen bleef ze thuis, veel op haar kamer. Dat was saai en eenzaam. Zeker vergeleken met leeftijdsgenoten voor wie de wereld juist groter werd.



,,Dan keek ik maar weer een serie. Maar ja, dat was het ook niet.” In die tijd is ze gaan filmen. Vlogs waarin ze laat zien wat er met haar gebeurt. ,,Het was een manier om greep te krijgen op de situatie. Ik wilde ook uitleggen hoe het is om een angststoornis te hebben.”