Anny verloor twee dierbaren op een heftige manier: ‘Een ontzettende klap, de kinderen wisten nog van niets’

,,Jori was vanaf haar geboorte meervoudig gehandicapt. Ze kon niet praten, maar wist door middel van haar lichaamstaal mensen aan zich te binden. Ze is bijna 29 jaar geworden. Jori had geen groots en meeslepend leven, maar ieder mens dat haar tegenkwam, is door haar geroerd of ontroerd. Ze sprong van blijdschap bijna uit haar rolstoel als ze een bekende zag. Haar blij zijn mis ik het meest. Jori heeft mij vaak door haar ongebreidelde vrolijkheid enorm blij gemaakt. Ik kan nog wel genieten, maar de intensiteit van mijn positieve gevoelens is sinds haar dood minder groot.