Archeologen geven een inkijkje bij opgravingen in Nijmegen-West: vroegmiddeleeuwse nederzetting ontdekt

Amateurar­che­o­loog Jan was veertig jaar lang bij iedere opgraving: ‘Als je scherven ziet, denk je soms: wat moet je er mee?’

WINTERSWIJK/NIJMEGEN - Als er de afgelopen veertig jaar ergens werkzaamheden waren in Winterswijk, nam amateurarcheoloog Jan Goorhuis een kijkje. Al zijn vondsten zijn nu ondergebracht in het provinciaal depot in Nijmegen. ,,Als je scherven ziet, denk je soms: ‘wat moet je er toch mee?’ Maar ze kunnen veel vertellen over de historie.”

11 mei