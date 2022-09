Archeologen vinden winkeltjes uit Romeinse tijd aan Via Appia

Terwijl massa’s Nederlandse toeristen aan de Italiaanse kust in de zon lagen, stonden Nijmeegse archeologen zo’n 8 kilometer buiten Rome te graven in de berm van een romantisch met keien geplaveid landweggetje: de Via Appia. Tegenwoordig is de weg onderdeel van een park, maar in de Romeinse tijd was het een belangrijke route van Rome naar het zuiden.