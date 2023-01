‘Architectonische beelden’ van Jan Franssen te zien bij Kunsthuis Wijchen

Peiling: vuurwerk­ver­bod Nijmegen is mislukt, want wie 'verbod’ hoort denkt: handhaven dus!

Het Nijmeegse vuurwerkverbod is mislukt. Dat is het meest gegeven antwoord in de vuurwerkpeiling van De Gelderlander. Gevolgd door het mildere: goed bedoeld, maar mislukt. Op de derde plaats eindigde de conclusie: symboolpolitiek.

1 januari