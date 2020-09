Aren Kollie krijgt haar kinderen maar niet uit Ghana en protesteert in Zwolle: ‘Ik verliet mijn dochter toen ze nog niet kon praten’

Corona-cij­fers in Nijmegen lopen snel op, ook in buurgemeen­ten sterkere toename

25 september NIJMEGEN - Het aantal corona-besmettingen in Nijmegen loopt in rap tempo op. Werden er vier weken geleden nog 35 Nijmegenaren positief getest in een week tijd, de afgelopen zeven dagen waren dat er al 293. Gisteren kwamen er 63 nieuwe besmettingen bij. Dat is het hoogste dag-cijfer in maanden.