Arnhemse egel met pindakaas-massage verlost van lijmpoten bij Nijmeegse dierenkliniek

800 euro voor wie in Nijmegen zijn vervuilen­de brommer inruilt voor een elektri­sche

13:52 NIJMEGEN - 400 euro sloopvergoeding voor elke brom- of snorfiets met benzinemotor van voor 2011 die in Nijmegen rondrijdt. En maximaal 400 euro extra voor wie meteen een nieuw elektrisch exemplaar aanschaft. De gemeente Nijmegen maakt met deze subsidies serieus werk van het zorgen voor schonere lucht in de stad.