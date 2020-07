Arrestaties in Nijmegen: auto ramt drie wagens, fietser mishandeld

Vervolgens werd een passerende fietser mishandeld. Volgens een woordvoerder van de politie was er vermoedelijk sprake van opzet. De twee opgepakte personen zijn de inzittenden van de personenauto die de andere voertuigen ramde. Op het moment dat zij uitstapten, kwam de fietser voorbij.

De wagen waarin het tweetal zat, is inmiddels weggesleept. Ook de andere betrokken voertuigen liepen veel schade op.

Slachtoffer fietste door

Het slachtoffer van de mishandeling fietste door na het incident. Volgens de woordvoerder van de politie was er sprake van een ‘hectische situatie'. ,,Het was op dat moment ook erg druk op de weg. We hopen dat de fietser zich nog meldt. Hij kan een belangrijke getuige zijn.”