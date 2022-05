Asielzoekers vanuit overvol Ter Apel naar oud belastingkantoor in Nijmegen, tóch geen Oekraïners

NIJMEGEN - Het voormalige belastingkantoor aan de Stieltjesstraat in Nijmegen wordt tóch geen opvanglocatie voor gevluchte Oekraïners. In plaats daarvan gaat de gemeente er vluchtelingen opvangen die asiel hebben aangevraagd bij het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Dat heeft de gemeente Nijmegen dinsdag bekendgemaakt.



Reden van het besluit is volgens de gemeente het grote tekort aan opvangplekken voor mensen die zich hebben gemeld voor asiel. Het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken overvol. Daarom schiet Nijmegen het COA te hulp. Voor Oekraïners zijn volgens de gemeente voldoende alternatieven.



Afgelopen vrijdag verhuisden ook al honderd asielzoekers vanuit Ter Apel naar de Jan Massinkhal in Nijmegen. ‘We zien allemaal de hoge nood in Ter Apel’, liet burgemeester Bruls toen weten. ‘Ik beschouw het nog steeds als onze plicht om bij te dragen aan een oplossing hiervoor.’

Vijf jaar

Het huurcontract dat het COA ondertekent is voor vijf jaar. Niet zeker is nog of de twee verdiepingen van het oude belastingkantoor tijdens de hele periode nodig blijven. ‘Dat is afhankelijk van het aantal personen dat asiel aanvraagt in Nederland en de beschikbaarheid van opvangplekken elders.’



In totaal kunnen in het oude kantoor 160 asielzoekers terecht. Wanneer ze precies komen is volgens de gemeente nog onduidelijk. Eerst moeten het gebouw en het COA daar klaar voor zijn.

Cruiseschepen

Oekraïners kunnen wél langer terecht op de cruiseschepen in de Waalhaven. Eerder werd al bekend dat deze noodopvang de hele zomer nodig is, in elk geval tot 1 september.



Andere noodopvangplekken voor Oekraïners komen de komende tijd ook beschikbaar. Het gaat om het voormalige schippersinternaat achter het ziekenhuis CWZ, een opvangplek boven bioscoop Vue aan de Tweede Walstraat, de Daniëlskerk aan de Daniëlsweg in Hees en later in de zomer het gebouw aan de Tarweweg 2, tegenover het CWZ.