Autistische cliënt Pluryn sticht brand en verzint zijn eigen ontvoering: ‘Ik heb een fascinatie voor hulpdiensten’

Nijmegen tegen plan om buslijnen in de stad aan te passen: ‘Wacht tot 2026’

Nijmegen keert zich tegen het plan van vervoerder Hermes om vanaf december sommige busroutes in de stad aan te passen. Buslijn 125 smelt in dat plan samen met lijn 300 en stopt niet meer bij de haltes Hertogplein en Valkhofmuseum, en lijn 331 eindigt in Heijendaal in plaats van Dukenburg.