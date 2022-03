Auto botst tegen verkeerslicht, rijdt door en vliegt in brand in Nijmegen

Gemeente verwijdert 500 geplante bomen na SP-actie op Veur Lent: ‘Dit is kinderach­tig’

NIJMEGEN - De ongeveer 500 bomen die afgelopen zondag door SP-aanhangers in Nijmegen zijn geplant op stadseiland Veur Lent, zijn donderdag verwijderd door de gemeente. SP-lijsttrekker Hans van Hooft is verbaasd over de gang van zaken. ,,Ik vind het een kinderachtige actie”, zegt hij.

11 maart