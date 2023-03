Auto-insluiper laat zich door heel Nederasselt filmen

Bij het Marktpad, door de Hollestraat, op het Gildeplein: urenlang loopt een jongeman - donkere kleren, trainingsbroek met een groene streep -diep in de nacht van zaterdag op zondag doodgemoedereerd door de straten van Nederasselt. Hij loopt van oprit naar oprit en probeert bij alle auto's of de eigenaar misschien is vergeten die af te sluiten. Nederasselt ligt op één oor, maar de boef wordt van allerlei kanten door privé-camera's bekeken.

Quote Hij heeft echt alles doorzocht. Je ziet hem zelfs over de stoelen klimmen Martina Westrik, Slachtoffer auto-insluiper

Het blijft niet bij proberen, want de man bevoelt de auto's natuurlijk niet om de eigenaren te waarschuwen. Dat blijkt wanneer hij de Volvo van Martina Westrik bepotelt en merkt dat die niet afgesloten is. Westriks camera legt vast hoe hij de tijd neemt en wel een kwartier lang in haar auto aan het rommelen is.

De buit? ,,Wat kleingeld, parfum, sigaretten en een iPhonelader”, zo weet Westrik na een inspectie van de auto. ,,En ook twee flessen zonnebrandolie voor naar de zonnebank, shag, en ook nog een tankpas. Hij heeft echt alles doorzocht. Je ziet hem zelfs over de stoelen klimmen.”

Volledig scherm De in het zwart geklede man voelt 's nachts aan auto's in Nederasselt. © Videostill

Gezicht in beeld

Volgende week heeft ze een afspraak bij de politie om aangifte te doen. Maar ondertussen laat ze het er niet bij zitten. Op haar Facebookpagina heeft ze een ingezoomde still gezet van het gezicht van de verdachte die na een nachtje slapen al meer dan drieduizend keer was gedeeld. ,,Ik spaar hem niet", zegt Westrik. ,,Of dit mag? Ik weet het niet. Van Facebook mag het kennelijk wel.”

De Nederasseltse is niet de enige die haar camerabeelden deelt. Op de lokale nieuwspagina Nederasselt Nieuws, feiten en historie (ook via Facebook) zijn ook verschillende beelden te zien van de verdachte op struintocht door de Hollestraat. De redactie van de nieuwspagina maakte een waarschuwingsbericht dat ook al een kleine drieduizend keer werd bekeken en volop wordt gedeeld.

Wel vijf locaties

,,We kregen de beelden van iemand die ging kijken omdat de camera wel heel veel bewegingsactiviteit aangaf", zegt Theo Derks van Nederasselt Nieuws. Toen ik in de buurtpreventie-app waarschuwde, kwamen er meer filmpjes binnen. Het is op zeker vijf plekken vastgelegd. Mijn eigen camera filmde hem op het Gildeplein. Die beelden heb ik niet gedeeld.”

Of er sprake is van één verdachte, of dat het gaat om twee mannen, daarover zijn ze het in Nederasselt overigens niet helemaal eens. Inmiddels zijn er bij de politie drie meldingen over de gebeurtenissen binnengekomen, zo meldt een woordvoerder.

